Survivor Barış elendi mi, diskalifiye mi oldu, nerede, neden yok? Survivor 2022 Barış Murat Yağcı elendi mi, diskalifiye mi oldu, yarışlarda niye yok?

Survivor 30 Mart Ödül oyunu devam ederken Ünlüler takımında Barış oyunda yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Survivor Barış nerede, neden yok? Survivor 2022 Barış sakatlandı mı, neden dokunulmazlık oyununda oynamıyor? Barış ne zaman yarışacak? merak etti. İşte ayrıntılar...

SURVİVOR BARIŞ ELENDİ Mİ, NEREDE, DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Survivor 2022'de Ünlüler takımında yer alan Barış Murat Yağcı geçtiğimiz hafta dokunulmazlık oyununda sakatlanmıştı. Bunun ardından doktor kontrolüne alınan Barış'ın bir süre yarışlardan uzak kalacağı açıklandı. Barış elenmedi fakat sakatlığı devam ettiği için yarışmalarda yer almıyor. Barış elenmedi veya diskalifiye olmadı. En kısa zamanda iyileşip oyunlara geri dönmesi bekleniyor.

SURVİVOR BARIŞ KİMDİR?

Yağcı, 1991 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Sonrasında Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimini sürdürdü. Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynadı. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatını sonlandırdı.

Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik de yaptı ve. Best Model of Turkey yarışmasına katılarak birinci seçildi ve oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Kocamın ailesi dizisi ile adım atan Yağcı, ardından Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı. Barış Murat Yağcı, oyuncu Birce Akalay'ın kuzenidir.

Barış Murat Yağcı, 195 cm boyunda ve 88 kilodur. Genç yıldız son olarak 2020 Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına Ünlüler takımıyla dahil oldu.

Çok beğenilen oyuncu ve model Barış Murat Yağcı, Twitter hesabını barismrtyagci kullanıcı adıyla kullanmaktadır.

Haberler.com - Gündem