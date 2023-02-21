Survivor yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kitliyor. Yarışmalarda Barış Telli'yi göremeyen izleyiciler, "Barış elendi mi?" sorusunu araştırıyor. Peki, Survivor Barış elendi mi? Barış Telli neden ayrıldı? Survivor Barış Telli neden yarışmıyor? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle izleyiciyi ekrana kilitliyor. Survivor yarışmacıları arasında yer alan Barış'ı göremeyen kullanıcılar Barış neden yok? sorusunu araştırmakta. Barış Telli'nin neden yarışmada yer almadığı merak konusu oldu. Barış Telli'yi yarışmada göremeyen izleyiciler, Barış neden yok? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Survivor Barış elendi mi? Barış Telli neden ayrıldı? Survivor Barış Telli neden yarışmıyor? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR DEPREMDEN SONRA NE OLDU?

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binlerce binanın yerle bir olduğu depremde 41 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Survivor 2023 çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde olan yarışmacılar, ada konseyinde depremi öğreniyor.

SURVİVOR BARIŞ ELENDİ Mİ?

Survivor yeni bölümünde Barış'ı göremeyen kullanıcılar "Barış neden yok?" sorusunu araştırıyor. Barış Telli, geçtiğimiz gün yapılan oylama sonrasında yokluk adasına gitmiştir.