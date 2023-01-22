Survivor Barış bacağını nasıl kaybetti? Barış Telli ayağına ne oldu? Barış Telli ayağı protez mi?

Survivor 2023'ün merakla beklenen yeni bölümü başladı. Survivor yarışmacılarından Barış'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor Barış bacağını nasıl kaybetti? Barış Telli ayağına ne oldu? İşte detaylar...

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen reyting rekortmeni yarışması Survivor 2023 yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezon yarışmacılarıyla dikkat çeken Survivor Barış Telli merak konusu oldu. Barış Telli ayağına ne oldu? aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Survivor Barış bacağını nasıl kaybetti? Barış Telli ayağına ne oldu? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR BARIŞ KİMDİR?

24 Eylül 1989 tarihinde Kırıkkale'de doğmuştur. 4 yaşında geçirdiği trafik kazası sebebi ile sağ bacağını kaybetmiştir. Kaza sonrasında spora ilgisini kaybetmeyenBarış Telli, atletizm, tenis ve futbol dahil bir çok spor alanında başarı ile mücadele etmiştir. Türkiye'de birçok farklı spor dalında Türkiye rekorları kırmış ve Türkiye'nin ilk bedensel engelli beden eğitimi öğretmeni olmuştur. 2005 yılında lisedeyken Karagücü Ampute Futbol Takımı hocası ile tanışmıştır.

2005'te ampute futbol kariyerine başlayan futbolcu, 2009 yılında 49 golle Ampute Futbol Süper Ligi'nde gol krallığı sevinci yaşamıştır. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'ndaki eğitim hayatı sırasında Paralimpik oyunlarına hazırlanmaya başlamış 2012 yılında ise özel koşu protezine kavuşmuştur. 2013 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre koşu, yüksek atlama ve uzun atlamada üç altın madalya kazanarak ülkemizi başarı ile temsil etmiştir. 2014 senesinde de yüksek atlamada Avrupa'da 2. olmuş gümüş madalyanın sahibi olmuştur. 2017 yılında Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile şampiyonluk yaşamış, 2018 yılında, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahibi adayı Türkiye'nin Spor Tanıtım Elçisi, 2019 yılında UEFA tarafından Equal Game Tanıtım Elçisi, 2020 yılında ise Össur Marka Elçisi olarak seçilmiştir.

SURVİVOR BARIŞ BACAĞINI NASIL KAYBETTİ?

Barış Telli, 1993 senesinde 4 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu sağ bacağını kaybetmiştir.