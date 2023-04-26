Survivor'ın son fragmanında yer alan aile ödülü Survivor izleyicilerini heyecanlandırırken bir yandan da duygulandırdı. Survivor yarışmacısı olan Barış'ın annesi ise merak edildi. İzleyiciler arama motorlarında Survivor Barış annesi kim? Survivor Barış'ın annesi Aysel kimdir, kaç yaşında? sorularını araştırdı. İşte detaylar...

Survivor Barış annesi kimdir? sorusu merak edilmekte. Survivor yarışmasının son fragmanında yer alan aile ödülü gündeme geldi. Yarışmacıların aileleri ve yakınlar ile duygu dolu anlar yaşamasının ardından yarışmanın seyirciler arama motorlarında Survivor Barış annesi kim? Survivor Barış'ın annesi Aysel kimdir, kaç yaşında? sorularına yanıt aradı.

SURVİVOR BARIŞ ANNESİ KİM?

Survivor yarışmacısı olan Barış Telli'nin annesinin adı Aysel'dir. Aysel Hanım'ın Survivor aile ödülü kapsamında yarışmaya misafir olması izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Barış Telli ve ailesi

SURVİVOR BARIŞ KİMDİR?

24 Eylül 1989 tarihinde Kırıkkale'de doğmuştur. 4 yaşında geçirdiği trafik kazası sebebi ile sağ bacağını kaybetmiştir. Kaza sonrasında spora ilgisini kaybetmeyen Barış Telli, atletizm, tenis ve futbol dahil bir çok spor alanında başarı ile mücadele etmiştir. Türkiye'de birçok farklı spor dalında Türkiye rekorları kırmış ve Türkiye'nin ilk bedensel engelli beden eğitimi öğretmeni olmuştur. 2005 yılında lisedeyken Karagücü Ampute Futbol Takımı hocası ile tanışmıştır.

2005'te ampute futbol kariyerine başlayan futbolcu, 2009 yılında 49 golle Ampute Futbol Süper Ligi'nde gol krallığı sevinci yaşamıştır. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'ndaki eğitim hayatı sırasında Paralimpik oyunlarına hazırlanmaya başlamış 2012 yılında ise özel koşu protezine kavuşmuştur. 2013 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre koşu, yüksek atlama ve uzun atlamada üç altın madalya kazanarak ülkemizi başarı ile temsil etmiştir. 2014 senesinde de yüksek atlamada Avrupa'da 2. olmuş gümüş madalyanın sahibi olmuştur. 2017 yılında Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile şampiyonluk yaşamış, 2018 yılında, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahibi adayı Türkiye'nin Spor Tan