Survivor Aziz kimdir, nereli? Survivor Aziz İnstagram hesabı! Aziz Ozan mesleği nedir?

Survivor yarışmacılarından Aziz merak konusu oldu. Survivor izleyicileri tarafından Aziz'in İnstagram hesabı ve yaşı araştırılıyor. Peki, Survivor Aziz kimdir, nereli? Survivor Aziz İnstagram hesabı ne? Aziz Ozan mesleği nedir? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor yarışmacılarından Aziz'in hayatı merak konusu oldu. Survivor izleyicileri tarafından Aziz Ozan'ın mesleği ve İnstagram hesabı araştırılıyor. Peki, Survivor Aziz kimdir, nereli? Survivor Aziz İnstagram hesabı ne? Aziz Ozan mesleği nedir? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR AZİZ KİMDİR?

27 yaşındaki Aziz Ozan Dilber, Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Aziz Ozan Dilber, avukat olarak meslek hayatına devam etmiştir. Aynı zamanda Dergi yazarlığı da yapmış olan Aziz Ozan Dilber, 2023 Survivor yarışmacıları arasında gönüllüler takımında yer almaktadır.