Survivor yarışmacılarının hayatı izleyiciler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor Aziz'in kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor Aziz kimdir, mesleği ne? Aziz Ozan kaç yaşında, nereli? Survivor Aziz İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...

Survivor yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un yarışmacıları merak konusu oldu. Survivor izleyicileri tarafından Aziz Ozan Dilber araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Survivor Aziz kimdir, mesleği ne? Aziz Ozan kaç yaşında, nereli? Survivor Aziz İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR AZİZ KİMDİR?

27 yaşındaki Aziz Ozan Dilber, Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Aziz Ozan Dilber, avukat olarak meslek hayatına devam etmiştir. Aynı zamanda Dergi yazarlığı da yapmış olan Aziz Ozan Dilber, 2023 Survivor yarışmacıları arasında gönüllüler takımında yer almaktadır.

SURVİVOR AZİZ İNSTAGRAM HESABI!

Aziz Ozan Dilber, İnstagram'da @azizozandilber kullanıcı adıyla 2.964 takipçisi bulunmaktadır.