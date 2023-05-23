Survivor 2023 tüm hızıyla devam ederken kalan yarışmacılar kimdir merak ediliyor. Şuanda Mavi ve Kırmızı takımda beşer yarışmacı bulunuyor. Bu yarışmacılardan birisi de Aziz oldu. Peki, Survivor Aziz kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir, evli mi, sevgilisi var mı? Survivor Aziz hakkında detaylar yazımızda...

Survivor 2023 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de Survivor Aziz oldu. Peki, Survivor Aziz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi? Survivor 2023 Aziz Ozan'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

SURVİVOR AZİZ KİMDİR?

27 yaşındaki Aziz Ozan Dilber, Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Aziz Ozan Dilber, avukat olarak meslek hayatına devam etmiştir. Aynı zamanda Dergi yazarlığı da yapmış olan Aziz Ozan Dilber, 2023 Survivor yarışmacıları arasında gönüllüler takımında yer almaktadır.

Aziz Ozan Dilber, İnstagram'da @azizozandilber kullanıcı adıyla 42 bin takipçisi bulunmaktadır.