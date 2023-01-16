Survivor Aziz kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2023 Aziz Ozan Dilber kimdir, evli mi, mesleği ne?

Survivor 2023'ün başarılı yarışmacılarından olan Aziz Ozan Dilber kimdir merak ediliyor. Peki, Survivor Aziz kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2023 Aziz kimdir, kaç yaşında, evli mi, mesleği ne? İşte ayrıntılar...