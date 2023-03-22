Survivor gönüllüler takımında yer alan Aziz Ozan Dilber'in hayatı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Survivor Aziz'in kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor Aziz kimdir, İnstagram hesabı ne? Survivor Aziz kaç yaşında, nereli? Aziz Ozan mesleği ne? İşte detaylar...

Survivor yeni bölümleriyle hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Fenomen yarışma Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da gönüllüler takımında yer alan yarışmacılar merak konusu oldu. Survivor izleyicileri tarafından Aziz Ozan Dilber araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Survivor Aziz kimdir, İnstagram hesabı ne? Survivor Aziz kaç yaşında, nereli? Aziz Ozan mesleği ne? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR AZİZ KİMDİR?

27 yaşındaki Aziz Ozan Dilber, Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Aziz Ozan Dilber, avukat olarak meslek hayatına devam etmiştir. Aynı zamanda Dergi yazarlığı da yapmış olan Aziz Ozan Dilber, 2023 Survivor yarışmacıları arasında gönüllüler takımında yer almaktadır.

SURVİVOR AZİZ İNSTAGRAM HESABI!

Aziz Ozan Dilber, İnstagram'da @azizozandilber kullanıcı adıyla 2.964 takipçisi bulunmaktadır.