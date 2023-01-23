Survivor 2023'ün merakla beklenen yeni bölümü başladı. Survivor yarışmacılarından Aziz Ozan Dilber merak konusu oldu. Peki, Survivor Aziz kimdir? Aziz Ozan mesleği ne, kaç yaşında? Survivor Aziz İnstagram hesabı! Aziz Orhan Dilber evli mi? İşte detaylar...

Survivor canlı izle! TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen reyting rekortmeni yarışması Survivor 2023 yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezon yarışmacılarıyla dikkat çeken Survivor'un yarışmacılarından Aziz Ozan merak konusu oldu. Peki, Survivor Aziz kimdir? Aziz Ozan mesleği ne, kaç yaşında? Survivor Aziz İnstagram hesabı! Aziz Orhan Dilber evli mi? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR AZİZ KİMDİR?

27 yaşındaki Aziz Ozan Dilber, Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Aziz Ozan Dilber, avukat olarak meslek hayatına devam etmiştir. Aynı zamanda Dergi yazarlığı da yapmış olan Aziz Ozan Dilber, 2023 Survivor yarışmacıları arasında gönüllüler takımında yer almaktadır.