Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'ın 2023 kadrosunda yer almakta olan yarışmacısı Survivor Aziz kimdir? Merak ediliyor. Büyük ilgiyle takip edilen Survivor yarışmasında yer almakta olan isimler merak ediliyor. Peki, Survivor Aziz kimdir? 2023 Survivor yarışmacısı Aziz Ozan Dilber kimdir? Survivor Aziz kaç yaşında, nereli?

Survivor Aziz kimdir? sorusu başta olmak üzereTv8 ekranlarında büyük ilgiyle takip edilen Survivor yarışması her sene olduğu gibi bu sene de izleyiciyi ekranlara kilitleyeceği düşünülüyor. Gönüllüler takımında mücadele etmekte olan Aziz Ozan Dilber hakkındaki detaylar merak ediliyor. Peki, Survivor Aziz kimdir? 2023 Survivor yarışmacısı Aziz Ozan Dilber kimdir? Survivor Aziz kaç yaşında, nereli?

SURVİVOR AZİZ KİMDİR?

2023 Survivor yarışmacısı Aziz Ozan Dilber, Sivas'ta dünyaya gelmiştir ve 27 yaşındadır. Hukuk Fakültesi'nden mezunu olan Aziz Ozan Dilber, avukat olarak meslek hayatına devam etmiştir. Aynı zamanda Dergi yazarlığı da yapmış olan Aziz Ozan Dilber, 2023 Survivor yarışmacıları arasında gönüllüler takımında yer almaktadır.