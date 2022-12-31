TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor yarışmasının yarışmacıları açıklandı. Survivor yeni sezonun ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlanırken bir diğer yandan da Survivor Aziz kimdir? 2023 Survivor gönüllüler Aziz kaç yaşında, nereli? soruları aratılıyor.

Survivor Aziz kimdir? sorusu merak ediliyor. Tv8 ekranlarında büyük ilgiyle takip edilen Survior yarışması her sene olduğu gibi bu sene de izleyiciyi ekranlara kilitleyeceği düşünülüyor. Peki, Survivor Aziz kimdir? 2023 Survivor gönüllüler Aziz kaç yaşında, nereli?

SURVİVOR AZİZ KİMDİR?

Aziz Survivor 2023'e yarışmacı olarak olarak katıldı. Aziz hakkında bilgiler güncellenecektir. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor yarışmasının gönüllüler takımında yer alan isimler arasında; Aziz, Osman Can, Tunga, Aleyna, Asena, Kardelen, Özgür yer alıyor.