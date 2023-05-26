Survivor Aziz elendi mi, nerede, neden yok? Survivor 2023 Aziz Ozan elendi mi, neden elendi? Survivor Aziz kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor 2023'de sürpriz bir eleme yaşandı. Aziz, Cansu ve Nefise'nin yer aldığı eleme potasında Aziz Ozan adaya veda etti. Bunun ardından izleyiciler, Survivor Aziz Ozan elendi mi? Survivor 2023 Aziz Ozan elendi mi, neden yok? Survivor Aziz Ozan kimdir, kaç yaşında, nereli? merak etti.

Survivor'da bugün eleme yapıldı. Eleme sonrasında izleyiciler, Survivor Aziz Ozan elendi mi? Survivor 2023 Aziz Ozan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Aziz Ozan neden elendi? merak etti. Peki, Survivor Aziz Ozan kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR AZİZ ELENDİ Mİ?

Bugün yapılan oylama sonucunda Aziz Ozan adaya veda eden isim oldu. Aziz; Cansu ve Nefise'den daha az oy alarak adaya veda etti.

SURVİVOR AZİZ KİMDİR?

27 yaşındaki Aziz Ozan Dilber, Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Aziz Ozan Dilber, avukat olarak meslek hayatına devam etmiştir. Aynı zamanda Dergi yazarlığı da yapmış olan Aziz Ozan Dilber, 2023 Survivor yarışmacıları arasında gönüllüler takımında yer almaktadır. Aziz Ozan Dilber, İnstagram'da @azizozandilber kullanıcı adıyla 42 bin takipçisi bulunmaktadır.