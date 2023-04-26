Survivor'un yeni bölümünde aile ödülü sonrasında yarışmacıların aileleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor yarışmacılardan Aziz'in kız arkadaşının kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor Aziz arkadaşı kim? Survivor Aziz aile ödülü kim geldi? İşte detaylar...

Survivor'un bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde yarışmacılar aile ödülü için yarışacaklar. Aile ödülünde yarışmacılar, adaya gelen aileleri ve arkadaşları ile ilk kez görüştüler. Yeni bölüm sonrasında yarışmacıların aileleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Yarışmacılardan Aziz'in arkadaşı merak konusu oldu. Peki, Survivor Aziz arkadaşı kim? Survivor Aziz aile ödülü kim geldi?Detaylar haberimizde...

SURVİVOR AZİZ KİMDİR?

27 yaşındaki Aziz Ozan Dilber, Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Aziz Ozan Dilber, avukat olarak meslek hayatına devam etmiştir. Aynı zamanda Dergi yazarlığı da yapmış olan Aziz Ozan Dilber, 2023 Survivor yarışmacıları arasında gönüllüler takımında yer almaktadır.