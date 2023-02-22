Survivor yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kitliyor. Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümde Survivor yarışmacıları Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremi öğrendi. Konseyde yaşananlar sonrasında Aysu Keskin merak konusu oldu. Peki, Survivor Aysu yarışmadan ayrıldı mı? Aysu Keskin yok mu, neden yok? Aysu Survivor'dan gitti mi? İşte detaylar...

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde olan yarışmacılar, Kahramanmaraş merkezli depremi öğrendi. Survivor yarışmacılarının akıbeti merak konusu oldu. Peki, Survivor Aysu yarışmadan ayrıldı mı? Aysu Keskin yok mu, neden yok? Aysu Survivor'dan gitti mi? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR YARIŞMACILARI DEPREMİ ÖĞRENDİLER!

İki haftalık aranın ardından dün akşam yeni bölümü ekrana gelen yarışmanın sonunda yarışmacıların depremi öğrendiği anlar yayınlandı. Uzun hali bu akşam yayınlanması planlanan Survivor'da ada konseyinde bir araya gelen yarışmacılar, depremi öğrenince gözyaşlarına boğuluyor. Yaşanan deprem felaketinden bahseden Acun Ilıcalı, "Zor bir dönemi yaşıyoruz" diyor.

SURVİVOR AYSU YARIŞMADAN AYRILDI MI?

Geçtiğimiz akşam Acun Ilıcalı konseyde açıklama yaparken gözyaşlarına boğulan ünlüler takımından Aysu Keskin, koşarak ada konseyini terk etti. Daha önce Aysu Keskin'in en yakın arkadaşının depremde hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Söz konusu iddiayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.