Survivor'un son bölümü sonrasında yarışmacılardan Aysu'nun sağlık durumu araştırılıyor. Aysu Keskin'in sağlık durumu merak konusu oldu. Peki, Survivor Aysu ne oldu? Aysu Keskin hastalığı nedir? Aysu Keskin Survivor'a veda edecek mi? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle izleyiciyi ekrana kilitliyor. Survivor yarışmacıları arasında yer alan Aysu'yu göremeyen kullanıcılar Aysu neden yok? sorusunu araştırmakta. Aysu'nun yarışma esnasında sakatlanmasının ardından sağlık durumu merak konusu oldu. Peki, Survivor Aysu ne oldu? Aysu Keskin hastalığı nedir? Aysu Keskin Survivor'a veda edecek mi? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR AYSU KİMDİR?

Aysu Keskin 15 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Genç milli oyuncu, Fenerbahçe İstanbul'da guard pozisyonunda oynuyor. Aysu Keskin'in boyu 1,77 cm'dir. Survivor Aysu Keskin Ünlüler takımında bulunuyor.

SURVİVOR AYSU NE OLDU?

Survivor'un yeni bölümünde Aysu'nun yarışma esnasında sakatlandığı görülmektedir. Aysu Keskin'in programa devam edip etmeyeceği ilerleyen bölümlerde belli olacaktır.