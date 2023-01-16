Survivor Aysu kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2023 Aysu Keskin kimdir, evli mi, mesleği ne?
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Survivor 2023'ün başarılı yarışmacılarından olan Aysu Keskin kimdir merak ediliyor. Peki, Survivor Aysu Keskin kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2023 Aysu Keskin kimdir, kaç yaşında, evli mi, mesleği ne? İşte ayrıntılar...
Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Survivor 2023 kadrosu merak ediliyor. Peki, Survivor Aysu Keskin kimdir? Survivor 2023 Aysu Keskin kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
SURVİVOR AYSU KİMDİR?
Aysu Keskin 15 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Genç milli oyuncu, Fenerbahçe İstanbul'da guard pozisyonunda oynuyor. Aysu Keskin'in boyu 1,77 cm'dir. Survivor Aysu Keskin Ünlüler takımında bulunuyor.