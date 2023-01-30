TV8 ekranlarında ilgiyle takip edilen Survivor'un yarışmacıları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor yarışmacılarından Aysu'nun hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor Aysu kimdir? Aysu Keskin mesleği ne, kaç yaşında? Survivor Aysu İnstagram hesabı! İşte detaylar...

Aysu Keskin İnstagram hesabı! TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen reyting rekortmeni yarışması Survivor 2023 yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezon oyunlarıyla dikkat çeken Survivor'un yarışmacıları araştırılıyor. Gönüller takımın yer alan Aysu'nun hayatı merak konusu oldu. Aysu Keskin hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Survivor Aysu kimdir? Aysu Keskin mesleği ne, kaç yaşında? Survivor Aysu İnstagram hesabı!Detaylar haberimizde...

SURVİVOR AYSU KİMDİR?

Aysu Keskin 15 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Genç milli oyuncu, Fenerbahçe İstanbul'da guard pozisyonunda oynuyor. Aysu Keskin'in boyu 1,77 cm'dir. Survivor Aysu Keskin Ünlüler takımında bulunuyor.