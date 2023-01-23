Survivor 2023'ün merakla beklenen yeni bölümü başladı. Survivor yarışmacılarından Aysu Keskin merak konusu oldu. Peki, Survivor Aysu kimdir? Aysu Keskin kaç yaşında, nereli? Survivor Aysu mesleği ne? Aysu Keskin İnstagram hesabı!

Survivor canlı izle! TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen reyting rekortmeni yarışması Survivor 2023 yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezon yarışmacılarıyla dikkat çeken Survivor'un yarışmacılarından Aysu Keskin merak konusu oldu. Peki, Survivor Aysu kimdir? Aysu Keskin kaç yaşında, nereli? Survivor Aysu mesleği ne? Aysu Keskin İnstagram hesabı! Detaylar haberimizde...

SURVİVOR AYSU KİMDİR?

Aysu Keskin 15 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Genç milli oyuncu, Fenerbahçe İstanbul'da guard pozisyonunda oynuyor. Aysu Keskin'in boyu 1,77 cm'dir.