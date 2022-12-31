Survivor Aysu Keskin kimdir? Aysu Keskin kaç yaşında, nereli? Aysu Keskin İnstagram hesabı!
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Merakla beklenen Survivor 2023'den yarışmacıların tanıtıldığı ilk fragman yayınlandı. 2023 Survivor ünlüler kadrosunda yer alan Aysu Keskin merak konusu oldu. Peki, Survivor Aysu Keskin kimdir? Aysu Keskin kaç yaşında, nereli? Aysu Keskin İnstagram hesabı! İşte detaylar...
Survivor ünlüler kadrosunun yer aldığı ilk fragman yayınlandı. 2023 Survivor'da yer alan ünlüler merak konusu oldu. Bu yıl Survivor'da ünlüler takımında yer alan Aysu Keskin'in hayatı araştırılıyor. Survivor 2023 kadrosunda yer alacak Aysu Keskin merak edilen isimler arasında yer alıyor.Peki, Survivor Aysu Keskin kimdir? Aysu Keskin kaç yaşında, nereli? Aysu Keskin İnstagram hesabı!Detaylar haberimizde...
SURVİVOR AYSU KESKİN KİMDİR?
Aysu Keskin 15 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Genç milli oyuncu, Fenerbahçe İstanbul'da guard pozisyonunda oynuyor. Aysu Keskin'in boyu 1,77 cm'dir.