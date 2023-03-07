Survivor dün akşam yayınlanan bölümünde eleme gecesi gerçekleşti. Konsey sonrasında Aysu'yu yarışmada göremeyen kullanıcılar, Aysu neden yok? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Survivor Aysu elendi mi? Aysu Keskin yok mu, neden yok? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle izleyiciyi ekrana kilitliyor. Dün akşam gerçekleşen konsey sonrasında hangi yarışmacının elendiği merak konusu oldu. Yeni bölümde yarışmacılardan Aysu Keskin'i göremeyen kullanıcılar Aysu neden yok? sorusunu araştırıyor. Yarışmacılardan Aysu Keskin merak konusu oldu. Peki, Survivor Aysu elendi mi? Aysu Keskin yok mu, neden yok? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR AYSU KİMDİR?

Aysu Keskin 15 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Genç milli oyuncu, Fenerbahçe İstanbul'da guard pozisyonunda oynuyor. Aysu Keskin'in boyu 1,77 cm'dir. Survivor Aysu Keskin Ünlüler takımında bulunuyor.

SURVİVOR AYSU ELENDİ Mİ?

Survivor'da bu hafta eleme adayları Barış, Murat, Buse ve Aysu olmuştur. Yapılan oylama sonrasında adaya veda eden isim Aysu Keskin olmuştur.