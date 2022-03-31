Survivor Ayşe ve Batuhan sevgili mi? Survivor 2022 All Star Batuhan Karacakaya ve Ayşe Yüksel arasında ne var, sevgili mi?

Survivor'un başarılı yarışmacıları Ayşe ve Batuhan sevgili mi merak ediliyor. Kısaca bilgiler sizlerle...

SURVİVOR AYŞE VE BATUHAN SEVGİLİ Mİ?

31 Mart bugünkü Survivor voleybol maçında oyun esnasında oyunun arka tarafında Ayşe ve Batuhan birbirleriyle görüştü. Görüşme sırasında takımlar arası önemli bilgileri birbirlerine aktaran ikili için izleyiciler sevgili mi, aralarında ne var merak etti. Ayşe ve Batuhan sevgili mi resmi bir açıklama yer almıyor. Konu ile ilgili detaylar gelince yazımıza ekleyeceğiz.

SURVİVOR AYŞE KİMDİR?

Survivor 2021 Ayşe Yüksel Düzceli. 23 Mayıs 2000 doğumlu olan Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde spor yöneticiliği bölümünde okuyor. Üniversite 2. sınıf öğrencisi olan yarışmacı, ortaokulda masa tenisi eğitimine başladı, o yıllarda başladığı halterde başarıyı yakaladı ve genç kategorisinde Türkiye'de 3. oldu. "Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce'de doğdum. Düzce Üniversitesi'nde spor yöneticiliği bölümünde 2. Sınıf öğrencisiyim. Ortaokulda masa tenisi eğitimi aldım ayni zaman da 7. Sınıfta haltere başladım ve genç kategorisinde Türkiye'de 3. oldum. 1 yıl yaptıktan sonra bıraktım ve voleybola başladım. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ettim. Aynı zaman da voleybolun ikinci senesinde tenis antrenörlüğüne başladım 4 yıldır devam ediyorum. Aynı zaman da lisede de basketbol okul takımında yer aldım 3 yıl. Üniversitede 1 yıl futsal ve yüzme dersi gördüm. Şuan tenis hocalığı yapıyorum ve okuyorum." Halterle bir yıl ilgilenen Survivor Ayşe daha sonra voleybol oynamaya başladı. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ederken tenis antrenörlüğü yaptı. 4 yıldır tenis antrenörlüğünü sürdürüyor.

Ayşe Yüksel, Survivor 2022'ye Gönüllüler takımına yedeklerden katılan isim oldu.

SURVİVOR BATUHAN KİMDİR?

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu. Batuhan Karacakaya'nın yükselişi ise Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat gibi isimlerle birlikte rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi olmuştur. İki sezon boyunca oynadığı bu dizide Batuhan Karacakaya, Ziyagil Ailesinin küçük oğlu Bülent Ziyagil karakterini canlandırmıştır. Ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol almış ve bu dizide de Mert Karakteri ile ekrana geldi.

Batuhan Karacakaya ayrıca sinema filmlerinde de rol almıştır. Aşk Tesadüfleri Sever filminde Mehmet Günsür 'ün çocukluğunu canlandırdı.

Ekranlardan bir süre uzak kalan genç oyuncu Batuhan Karacakaya, yaşadığı değişim ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Şimdilerde ise Diriliş Ertuğrul adlı dizi ile ekrana gelen Batuhan Karacakaya, Diriliş Ertuğrul dizisinde Engin Altan Düzyatan 'ın canlandırdığı Ertuğrul karakterinin kardeşi Dündar'ı oynadı.

BATUHAN KARACAKAYA DİZİ VE FİLMLERİ

Diriliş: Ertuğrul (TV Dizisi, 4 Sezon, Dündar Bey, 2016-2017)

Uzun Hikaye (Mustafa (15 Yaş, Sinema Filmi, 2012)

Umutsuz Ev Kadınları (TV Dizisi, 3 Sezon, Mert, 2011-2013)

Sen De Gitme (Selim, TV Dizisi, 2011)

Aşk Tesadüfleri Sever (Özgür, Sinema Filmi, 2011)

Bekle Beni (Salih, Sinema Filmi, 2010)

Dersimiz Atatürk (Sinema Filmi, 2009)

Aşk-ı Memnu (TV Dizisi, 2 Sezon, Bülent Ziyagil, 2008-2009)

Beşinci Boyut (Arif/Emre, TV Dizisi, 2005)