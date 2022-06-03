Survivor Ayşe Gönüllüler takımına mı geçti? Ayşe neden mavi takımda, neden Gönüllüler takımına geçti? Ayşe Ünlüler'de değil mi? - Haberler

Survivor'da Ayşe neden Gönüllüler takımında? Ayşe neden Ünlüler takımından ayrıldı? Ayşe neden Ünlüler'de değil? Survivor Ayşe neden kırmızı takımda değil?

SURVİVOR AYŞE GÖNÜLLÜLER TAKIMINA MI GEÇTİ, NEDEN?

Survivor'da Sema'nın elenmesiyle birlikte Ünlüler takımında 1 kadın kaldığı için takımlar yeniden oluşturuldu. Yapılan takım değişikliğine göre Evrim ve Nisa Ünlüler takımına geçerken, Ayşe ise Gönüllüler takımına geçti. Erkek yarışmacılar aynı takımlarında kalmaya devam etti. Bundan dolayı Ayşe Mavi takımda yer alıyor.

SURVİVOR 2022 YENİ TAKIMLAR

Yeni Ünlüler takımı:

- Adem

- Batuhan

- Anıl

- Evrim

- Nisa

Yeni Gönüllüler takımı:

- Nagihan

- Ayşe

- Atakan

- Ogeday

- Berkan

- Hikmet

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