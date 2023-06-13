Survivor Aydın kim, ne zaman yarıştı? Manav Aydın kimdir?

Survivor 2023'ünbüyük finali heyecanla takip edilirken final hakkında tüm detaylar merak konusu oldu. İzleyiciler ekranları başında Kuruçeşme Arena nerede, nasıl gidilir sorusunun yanıtını araştırdı. Peki, Survivor Aydın kim, ne zaman yarıştı?

Kuruçeşme Arena nerede, nasıl gidilir sorusu Survivor izleyicilerinin en çok merak ettiği sorular arsında yer aldı. Büyük final devam ederken Kuruçeşme Arena nerede, nasıl gidilir sorusu ve detayları araştırıldı. Peki, Survivor Aydın kim, ne zaman yarıştı?

SURVİVOR AYDIN KİM, NE ZAMAN YARIŞTI?





2010 sezonundaki Survivor'da performansı ve ada yaşantısıyla dikkat çeken Aydın Gülşen, görenleri şaşırttı.

Aydın Gülşen 1962 İstanbul Beşiktaş doğumludur.

Aydın katıldığı yıl Survivor'u üçüncü olarak tamamladı.