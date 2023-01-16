Survivor 2023'ün başarılı kadın yarışmacılarından olan Gizem Avcı kimdir merak ediliyor. Peki, Survivor Avcu gerçek adı nedir? Neden Avcı deniliyor? Gizem Avcı'ya neden Gizem denilmiyor? Peki, Survivor Avcı kimdir, gerçek ismi ne? Survivor 2023 Gizem Avcı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? İşte ayrıntılar...

Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Survivor 2023 kadrosu merak ediliyor. Peki, Survivor Avcı kimdir, gerçek adı nedir? Survivor 2023 Gizem Avcı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Avcı'nın ismi ne?

SURVİVOR AVCI KİMDİR?

Survivor'da Avcı'nın gerçek ismi "Gizem Avcı" 'dır.

GİZEM AVCI KİMDİR?

Survivor 2023 Gönüllüler takımında yer alan Gizem Avcı 27 yaşında ve aslen Ispartalı'dır. İstanbul'da ikamet eden Gizem Avcı, 2021 yılında Hukuk Fakültesini bitirdi. Gizem Avcı'nın mesleği avukattır. Gizem Avcı, İstanbul Barosuna kayıtlı olarak avukatlık mesleğini sürdürmektedir.