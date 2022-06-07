Survivor Atakan ve Ogeday neden oynamıyor? 7 Haziran bugünkü ödül oyununda Atakan ve Ogeday neden yarışmıyor, neden yok? - Haberler

Survivor Atakan neden yarışmıyor? Atakan sakatlandı mı? Survivor Ogeday neden yarışmıyor? Ogeday sakatlandı mı? Detaylar yazımızda...

SURVİVOR ATAKAN VE OGEDAY NEDEN YARIŞMIYOR?

Bugün Ünlüler takımında Adem sakatlığından dolayı oyunda yer almamıştı. Aynı şekilde Gönüllülerde ise Atakan ve Ögeday sakatlığından dolayı oynamayacak.

SURVİVOR ATAKAN KİMDİR?

27 Ağustos 1989 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, spor hayatına basketbol ile başlamıştır. 16 yaşında vücut geliştirmeye başlayan Atakan Arslan, 17 yaşında dövüş sporları ile tanışmış ve o günden bu yana birçok başarıya imza atmıştır. Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'na parkur rekoru kırıp okul birincisi olarak girmiştir. Eğitimine halen devam etmektedir. Atakan Arslan, 2008 yılından itibaren kick boks ve Muay Thai Milli Takımlarında ülkesini uluslararası arenada temsil etmekte, aynı zamanda da profesyonel müsabakalara çıkmaktadır.

SURVİVOR OGEDAY KİMDİR?

Ogeday Girişken 1992 yılında Adana şehrinde doğdu ve beraberinde eğitim hayatına orada devam etti. Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünü okumaya hak kazandı. Dünya sıralamalarına adını kazıyan Ogeday Girişken 2017 yılında Survivor 2017 yarışmasına katıldı.

Yarışmanın başlamasının ardından Ogeday grek karakteri ile gerek parkurlardaki performansı ile kısa zamanda bir adım öne geçmeyi başardı. Hatta bir ara liderlik yaptığını bile söyleyebiliriz. Yaşının küçük olmasına rağmen birçok kişiden daha çok olgun davranışlarda bulunan Ogeday iki kez bireysel dokunulmazlık oyununda da birinci olarak dokunulmazlık kolyesini taktı. Oyunlarda mutlaka oynatılan Ogeday genellikle parkurlardaki başarısından sonra en çok kardeşine armağan ediyor.

1992 yılında doğan ve büyüyen Ogeday Girişken üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi' nde tamamladıktan sonra Fenerbahçe spor kulübünün kürek sporunda kürek takımında yer alarak milli olmayı da başarmıştır. Dünya çapında gerçekleşen Litvanya' da gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası' nda bizleri en güzel şekilde temsil ederek milli takımı adına oldukça mücadele verdi. ve yarışmayı 8. sırada tamamlayarak ülkemizi gururlandırdı.

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