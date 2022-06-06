Survivor Atakan diskalifiye mi olacak? Survivor 2022 Avatar Atakan Arslan ceza alacak mı, elenecek mi, diskalifiye mi oldu? - Haberler

Survivor 2022'nin bugünkü yeni bölümünde dokunulmazlık oyununda Adem ve Atakan birbirleriyle tartışıyor. Tartışma ve kavga görüntülerinin ardından bazı izleyiciler, Survivor Atakan diskalifiye mi olacak? Survivor 2022 Atakan Arslan ceza alacak mı, elenecek mi, diskalifiye mi oldu? merak etti. İşte detaylar...

SURVİVOR ADEM VE ATAKAN NEDEN KAVGA EDİYOR?

Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanacak olan 126. bölümünde ortalık karışıyor. Atakan, parkurda önüne geçen rakibi Adem'e birkaç kez tekme atıyor. Adem'in "Ben sana vurursam görürsün bak" demesiyle ortalık bir anda karışıyor ve Adem ve Atakan birbirinin üstüne yürüyor.

SURVİVOR ATAKAN DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Dokunulmazlık oyunu için mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımından Atakan ve Adem bir oyunda karşı karşıya geliyor. Atakan, yarışma sırasında önüne geçen Adem'e birkaç kez tekme atıyor. Parkurda bir şey söylemeyen Adem ise oyunu tamamladıktan sonra "Ben sana vurursam görürsün" diyerek tepki gösteriyor.

Adem'in sözü karşısında sinirlenen Atakan ise "Gel vur bakalım" diyerek yerinden kalkarak Adem'in üstüne yürüyor. Öfkeyle birbirini üzerine yürüyerek bağıran Atakan ve Adem sakinleşmeyince araya takım arkadaşları giriyor. İkili arasında nelerin yaşandığı ise bu akşam yayınlanacak olan bölümde belli olacak.

Bu olayların ardından bazı izleyiciler Gönüllüler takımındaki Atakan diskalifiye mi olacak merak etmişti. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bugünkü ada konseyinde herşey belli olacak.

SURVİVOR ATAKAN KİMDİR?

Çağan Atakan Arslan (d. 27 Ağustos 1989, Sivas), Türk kick boks, Muay Thai sporcusu ve oyuncu.

27 Ağustos 1989 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, spor hayatına basketbol ile başlamıştır. 16 yaşında vücut geliştirmeye başlayan Atakan Arslan, 17 yaşında dövüş sporları ile tanışmış ve o günden bu yana birçok başarıya imza atmıştır. Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'na parkur rekoru kırıp okul birincisi olarak girmiştir. Eğitimine halen devam etmektedir. Atakan Arslan, 2008 yılından itibaren kick boks ve Muay Thai Milli Takımlarında ülkesini uluslararası arenada temsil etmekte, aynı zamanda da profesyonel müsabakalara çıkmaktadır.

2011 yılında Özbekistan'da 5.000 rakip taraftarın önünde Özbek rakibini finalde nakavt ederek IFMA Muay Thai Dünya Şampiyonu unvanını kazanmış ve bu alanda ülkesine büyük erkeklerdeki ilk altın madalyayı getirmiştir. TPW adı altında profesyonel güreşte de performanslar sergileyen Atakan Arslan, adından Soldier olarak söz ettirmiştir.

Kickboks kariyerinin önemli olaylarından biri de, dünyanın kickboks organizasyonlarından biri olan Glory World Series ile yaptığı anlaşmadır. 2014 yılında Deput yapan Atakan Arslan, ilk maçını Glory 15 İstanbul'da Brezilyalı rakibi Jonatan Olveira yapmıştır. 2015 yılında ise Glory 20 Dubai'de Chad Sudgen ile karşılaşmıştır.

2016 yılında Survivor Ünlüler Gönüllüler programında Ünlüler takımına dahil olan Avatar Atakan, 5 ay süren zorlu mücadele sonrası Survivor şampiyonu olmuştur. Survivor sonrası ringlere dönüp, Mix Fight Gala organizasyonunda 81 kilo dünya şampiyonluk maçına çıkıp, Kevin Brenda'yı ikinci rauntta nakavt etmiştir. 3 Aralık 2016'da kemerini korumak için Marco Pique ile dövüşmüş ve 3 raunt sonunda rakibini yenerek kemerini korumuştur.

Profesyonel sporun dışında çeşitli sinema ve dizi filmlerinde de oynayan Atakan Arslan modellik de yapmaktadır.

2017 yılında Star TV'de yayımlanmaya başlayan Söz dizisinde başrol olarak Üsteğmen Zafer Yaman karakterini canlandırdı. Diziden 12. bölümde ayrıldı. Kendisi sosyal medya hesaplardan oyunculuk zor meslek ve bu yüzden diziden ayrılmış bulunmaktayım dedi. Ama çıkan haberler sonucu ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ile anlaşamadığı için diziden ayrıldı.

2017 yılında Serap Korkmaz ile evlenmiştir. 2018 yılının Haziran ayında da Leon Aslan Arslan isimli bir erkek çocuğu olmuştur.

Haberler.com - Gündem