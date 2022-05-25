Survivor Asimina kimdir? Survivor 2022 Yunan yarışmacı Asimina Chatziandreou kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - Haberler

Survivor Yunan yarışmacılarından Asimina kimdir merak ediliyor. Peki, Asimina kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? İşte bilgiler...

SURVİVOR ASİMİNA KİMDİR?

Survivor 2022 Yunan yarışmacılarından olan Asimina Chatziandreou 22 yaşında ve futbolcudur. Survivor 2022 Yunanistan'a katılan Asimina Chatziandreou, Mavi takımda yer almaktadır. Bugünkü Türk-Yunan oyununda da yer alacaktır.

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