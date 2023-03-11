Survivor'un yeni bölümünde yarışmacılardan Asena'nın oyunlarda yer almaması merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Survivor Asena elendi mi sorusu araştırılmakta. Peki, Survivor Asena neden yok? Survivor Asena elendi mi, diskalifiye mi oldu? Asena Demirbağ neden yarışmıyor? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle izleyiciyi ekrana kilitliyor. Yarışmacılardan Asena'nın oyunlarda yer almaması merak konusu oldu. İzleyiciler, Asena Demirbağ'ın neden yarışmadığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Survivor Asena neden yok? Survivor Asena elendi mi, diskalifiye mi oldu? Asena Demirbağ neden yarışmıyor? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ASENA KİMDİR?

Eğitimini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi BESYO bölümünde alan Asena Demirbağ, Pilates eğitmenliği, kişisel antrenörlük ve online koçluk meslekleri ile ilgilenmektedir. Ayrıca Asena Demirbağ'ın Lidya adında bir kızı da bulunmaktadır.

SURVİVOR ASENA DEMİRBAĞ İNSTAGRAM HESABI!

Survivor yarışmacılarından Asena'nın İnstagram'da "asenademirbag" kullanıcı adıyla toplamda 34,5 bin takipçisi bulunmaktadır.

SURVİVOR ASENA NEDEN YOK?

Survivor'da geçtiğimiz akşam Acun Ilıcalı yarışmacılara konseyin gerçekleşmeyeceğini duyurdu. Ilıcalı, Gönüllüler takımından Asena ve Merve'nin tartışmasından dolayı Senem'in yarışmadan ayrıldığını açıklamıştır. Gönüllüler takımında bir kişinin ayrılması sebebiyle bu hafta eleme olmayacaktır. Asena ve Merve'nin yarışmadaki akıbeti gelecek bölümde belli olacaktır.