Ekranların sevilen yarışma programında yarışmakta olan yarışmacılar merak ediliyor ve Survivor Asena kimdir? Sorusu de merak edilen yarışmacılar arasında yer alıyor. Peki, Survivor Asena kimdir? Survivor yarışmacısı Asena Demirbağ kaç yaşında, İnstagram hesabı ne?

Survivor Asena kimdir? Sorusu, Survivor 2023 programında yer alan yarışmacıların zaman zaman merak edilmesi nedeniyle araştırılıyor. 2023 Survivor gönüllüler takımında yarışmakta olan Asena Demirbağ hakkında birçok detay izleyicilerin dikkatini çekiyor. Peki, Survivor Asena kimdir? Survivor yarışmacısı Asena Demirbağ kaç yaşında, İnstagram hesabı ne?

SURVİVOR ASENA KİMDİR?

Eğitimini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi BESYO bölümünde alan Asena Demirbağ, Pilates eğitmenliği, kişisel antrenörlük ve online koçluk meslekleri ile ilgilenmektedir. Ayrıca Asena Demirbağ'ın Lidya adında bir kızı da bulunmaktadır. "asenademirbag" İnstagram hesabını kullanmakta olan yarışmacının platform üzerinde toplamda 31 bin takipçisi bulunmaktadır.