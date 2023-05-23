Survivor Asena kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi? Survivor 2023 Asena Demirbağ'ın hayatı ve biyografisi!

Survivor 2023 tüm hızıyla devam ederken kalan yarışmacılar kimdir merak ediliyor. Şuanda Mavi ve Kırmızı takımda dörder yarışmacı bulunuyor. Bu yarışmacılardan birisi de Asena Demirbağ oldu. Peki, Survivor Asena Demirbağ kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir, evli mi, sevgilisi var mı? Survivor Asena Demirbağ hakkında detaylar yazımızda...

Survivor 2023 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de Survivor Asena oldu. Peki, Survivor Asena Demirbağ kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi? Survivor 2023 Asena Demirbağ'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

SURVİVOR ASENA KİMDİR?

Survivor gönüllüler takımında yer alan Asena'nın hayatı merak konusu oldu. Eğitimini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi BESYO bölümünde alan Asena Demirbağ, Pilates eğitmenliği, kişisel antrenörlük ve online koçluk meslekleri ile ilgilenmektedir. Ayrıca Asena Demirbağ'ın Lidya adında bir kızı da bulunmaktadır.

Survivor yarışmacılarından Asena'nın İnstagram'da "asenademirbag" kullanıcı adıyla toplamda 34,5 bin takipçisi bulunmaktadır.