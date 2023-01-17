Survivor Asena kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2023 Asena Demirbağ kimdir, evli mi, mesleği ne, nerede çalışıyor?

Survivor 2023'ün başarılı yarışmacılarından olan Asena Demirbağ kimdir merak ediliyor. Peki, Survivor Asena Demirbağ kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2023 Asena Demirbağ kimdir, kaç yaşında, evli mi, mesleği ne? İşte ayrıntılar...

Survivor'da hangi yarışmacı ne kadar ücret alacak? Listenin başında Berdan Mardini var

Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Survivor 2023 kadrosu merak ediliyor. Peki, Survivor Asena Demirbağ kimdir? Survivor 2023 Asena Demirbağ kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

SURVİVOR ASENA KİMDİR?

Survivor 2023 Gönüllüler takımında yer alan Asena Demirbağ 1997 doğumlu ve 25 yaşındadır. Asena Demirbağ Aydın Adnan Menderes Üniversitesi BESYO bölümünden mezun olmuştur. Asena Demirbağ 2019 senesinde eski futbolcu Ahmet Dursun ile Paris'te evlendi. Çiftin 2020 yılında ise bir kızları oldu. Asena Demirbağ ve Ahmet Dursun çifti 2021 yılında ayrıldı. Asena Demirbağ plates eğitmenliği ve antrenörlük yapmaktadır.