TV8 ekranlarında ilgiyle takip edilen Survivor'un yarışmacıları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor yarışmacılarından Asena'nın özel hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor Asena kimdir, kaç yaşında? Asena Demirbağ mesleği ne? Survivor Asena eşi kim? İşte detaylar...

Asena Demirbağ İnstagram hesabı! TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen reyting rekortmeni yarışması Survivor 2023 yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezon oyunlarıyla dikkat çeken Survivor'un yarışmacıları merak konusu oldu. Gönüller takımında yer alan Asena'nın özel hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Survivor Asena kimdir, kaç yaşında? Asena Demirbağ mesleği ne? Survivor Asena eşi kim? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ASENA KİMDİR?

Eğitimini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi BESYO bölümünde alan Asena Demirbağ, Pilates eğitmenliği, kişisel antrenörlük ve online koçluk meslekleri ile ilgilenmektedir. Ayrıca Asena Demirbağ'ın Lidya adında bir kızı da bulunmaktadır.

SURVİVOR ASENA İNSTAGRAM HESABI!

Survivor yarışmacılarından Asena'nın İnstagram'da "asenademirbag" kullanıcı adıyla toplamda 34,5 bin takipçisi bulunmaktadır.

ASENA DEMİRBAĞ EŞİ KİM?

Survivor yarışmacılarından Asena'nın eski eşi eski futbolcu Ahmet Dursun'dur. Demirbağ, Ahmet Dursun ile 7 Ekim 2019 tarihinde Paris'te dünyaevine girmiştir. 2021 yılında boşanan ikilinin Lidya adında bir kızları vardır.