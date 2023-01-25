Survivor 2023'ün merakla beklenen yeni bölümü başladı. Survivor yarışmacılarından Asena'nın hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor Asena kimdir? Asena Demirbağ mesleği ne, kaç yaşında? Survivor Asena Instagram hesabı! Asena Demirbağ nereli? İşte detaylar...

Aleyna Elibol İnstagram hesabı! TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen reyting rekortmeni yarışması Survivor 2023 yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezon oyunlarıyla dikkat çeken Survivor'un yarışmacılarından Asena'nın hayatı merak konusu oldu. Asena Demirbağ hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Survivor Asena kimdir? Asena Demirbağ mesleği ne, kaç yaşında? Survivor Asena Instagram hesabı! Asena Demirbağ nereli? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ASENA KİMDİR?

Eğitimini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi BESYO bölümünde alan Asena Demirbağ, Pilates eğitmenliği, kişisel antrenörlük ve online koçluk meslekleri ile ilgilenmektedir. Ayrıca Asena Demirbağ'ın Lidya adında bir kızı da bulunmaktadır.

SURVİVOR ASENA DEMİRBAĞ İNSTAGRAM HESABI!

Survivor yarışmacılarından Asena'nın İnstagram'da "asenademirbag" kullanıcı adıyla toplamda 31 bin takipçisi bulunmaktadır.