TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor yarışmasının yarışmacıları açıklandı. Survivor yeni sezonun ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlanırken bir diğer yandan da Survivor Asena kimdir? 2023 Survivor gönüllüler Asena kaç yaşında, nereli? soruları aratılıyor.

Survivor Asena kimdir? sorusu merak ediliyor. Tv8 ekranlarında büyük ilgiyle takip edilen Survior yarışması her sene olduğu gibi bu sene de izleyiciyi ekranlara kilitleyeceği düşünülüyor. Peki, Survivor Asena kimdir? 2023 Survivor gönüllüler Asena kaç yaşında, nereli?

SURVİVOR ALEYNA KİMDİR?

Asena Survivor 2023'e yarışmacı olarak olarak katıldı. Asena hakkında bilgiler güncellenecektir. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor yarışmasının gönüllüler takımında yer alan isimler arasında; Aziz, Osman Can, Tunga, Aleyna, Asena, Kardelen, Özgür yer alıyor.