Asena Demirbağ İnstagram hesabı! TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen reyting rekortmeni yarışması Survivor 2023 yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezon oyunlarıyla dikkat çeken Survivor'un yarışmacıları merak konusu oldu. Gönüller takımında yer alan Asena'nın özel hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Survivor Asena eşi kimdir? Survivor Asena kaç yaşında, nereli? Asena Demirbağ kimdir? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ASENA KİMDİR?

Eğitimini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi BESYO bölümünde alan Asena Demirbağ, Pilates eğitmenliği, kişisel antrenörlük ve online koçluk meslekleri ile ilgilenmektedir. Ayrıca Asena Demirbağ'ın Lidya adında bir kızı da bulunmaktadır.

SURVİVOR ASENA DEMİRBAĞ İNSTAGRAM HESABI!

Survivor yarışmacılarından Asena'nın İnstagram'da "asenademirbag" kullanıcı adıyla toplamda 34,5 bin takipçisi bulunmaktadır.

SURVİVOR ASENA EŞİ KİM?

Survivor yarışmacılarından Asena'nın eski eşi eski futbolcu Ahmet Dursun'dur. Demirbağ, Ahmet Dursun ile 7 Ekim 2019 tarihinde Paris'te dünyaevine girmiştir. 2021 yılında boşanan ikilinin Lidya adında bir kızları vardır.