Survivor Asena eşi kim? Survivor Asena Demirbağ evli mi, eşi kimdir?

Survivor'da bu akşam ödül oyununda karşılarında ailelerini gören yarışmacılar duygusal anlar yaşadı. Survivor'un yeni bölümü sonrasında yarışmacılardan Asena'nın eşi merak konusu oldu. Peki, Survivor Asena eşi kim? Asena evli mi, eşi kimdir? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un yeni bölümünde yarışmacılar aile ödülü için yarışacaklar. Ödül oyunu esnasında karşılarında ailelerini ve arkadaşlarını gören yarışmacılar duygusal anlar yaşadı. Yarışmacıların aileleri ve arkadaşları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Survivor Asena eşi kim? Asena evli mi, eşi kimdir? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ASENA EŞİ KİM?

Survivor yarışmacılarından Asena'nın eski eşi eski futbolcu Ahmet Dursun'dur. Demirbağ, Ahmet Dursun ile 7 Ekim 2019 tarihinde Paris'te dünyaevine girmiştir. 2021 yılında boşanan ikilinin Lidya adında bir kızları vardır.