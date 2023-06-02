Survivor Asena elendi mi, nerede, neden yok? Survivor 2023 Asena Demirbağ elendi mi, neden elendi? Survivor Asena kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor 2023'de sürpriz bir eleme yaşandı. Asena, Cansu ve Ertuğ'un yer aldığı eleme potasında Asena Demirbağ adaya veda etti. Bunun ardından izleyiciler, Survivor Asena Demirbağ elendi mi? Survivor 2023 Asena Demirbağ elendi mi, neden yok? Survivor Asena kimdir, kaç yaşında, nereli? merak etti.

Survivor'da bugün eleme yapıldı. Eleme sonrasında izleyiciler, Survivor Asena Demirbağ elendi mi? Survivor 2023 Asena kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Asena neden elendi? merak etti. Peki, Survivor Asena Demirbağ kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ASENA ELENDİ Mİ?

Bugün yapılan oylama sonucunda Asena Demirbağ adaya veda eden isim oldu. Asena; Cansu ve Ertuğ'dan daha az oy alarak adaya veda etti.

SURVİVOR ASENA KİMDİR?

Survivor gönüllüler takımında yer alan Asena'nın hayatı merak konusu oldu. Eğitimini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi BESYO bölümünde alan Asena Demirbağ, Pilates eğitmenliği, kişisel antrenörlük ve online koçluk meslekleri ile ilgilenmektedir. Ayrıca Asena Demirbağ'ın Lidya adında bir kızı da bulunmaktadır. Survivor yarışmacılarından Asena'nın İnstagram'da "asenademirbag" kullanıcı adıyla toplamda 34,5 bin takipçisi bulunmaktadır.

Survivor'da Asena 1 Haziran günü yapılan eleme konseyinde Ertuğ ve Cansu'dan daha az oy alarak adaya veda etmiştir.