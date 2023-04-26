Survivor'ın son fragmanında yer alan aile ödülü Survivor izleyicilerini heyecanlandırırken bir yandan da duygulandırdı. Survivor yarışmacısı olan Asena'nın annesi ve kızı ise merak edildi. İzleyiciler arama motorlarında Survivor Asena annesi kim? Survivor Asena'nın kızı Lidya kaç yaşında? sorularını araştırdı. İşte detaylar...

Survivor Asena annesi kimdir? sorusu merak edilmekte. Survivor yarışmasının son fragmanında yer alan aile ödülü gündeme geldi. Yarışmacıların aileleri ve yakınlar ile duygu dolu anlar yaşamasının ardından yarışmanın seyirciler arama motorlarında Survivor Asena annesi kim? Survivor Asena'nın kızı Lidya kaç yaşında? sorularına yanıt aradı.

SURVİVOR ASENA KIZI LİDYA KAÇ YAŞINDA?

Survivor yarışmacısı olan Asena'nın aile ödülü kapsamında annesi ve kızı Lidya ile kavuştuğu anlar göz doldurdu.

Asena'nın kızı Lidya ile sosyal medya paylaşımları şöyle:

SURVİVOR ASENA KİMDİR?

Survivor gönüllüler takımında yer alan Asena'nın hayatı merak konusu oldu. Eğitimini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi BESYO bölümünde alan Asena Demirbağ, Pilates eğitmenliği, kişisel antrenörlük ve online koçluk meslekleri ile ilgilenmektedir. Ayrıca Asena Demirbağ'ın Lidya adında bir kızı da bulunmaktadır.

SURVİVOR ASENA DEMİRBAĞ İNSTAGRAM HESABI!

Survivor yarışmacılarından Asena'nın İnstagram'da "asenademirbag" kullanıcı adıyla toplamda 34,5 bin takipçisi bulunmaktadır.