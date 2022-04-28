Survivor Arkadaşlarınıza Sorduk oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti, ödülü ne? 28 Nisan Perşembe Survivor All Star ödül oyununu hangi takım kazandı?

Arkadaşlarınıza Sorduk oyununu kim kazandı? Arkadaşlarınıza Sorduk oyununu hangi takım kazandı? Arkadaşlarınıza Sorduk oyunu ödülü nedir?

SURVİVOR 28 NİSAN ARKADAŞLARINIZA SORDUK OYUNU KAZANANI KİM OLDU?

Survivor 28 Nisan Arkadaşlarınıza Sorduk oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Şuanda oyun oynanıyor.

En çok soruyu bilen kişi henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında yazımıza ekleyeceğiz.

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