Survivor Aris kimdir? Survivor 2022 Yunan yarışmacı Aristidis "Aris" Soiledis kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - Haberler

Survivor Yunan yarışmacılarından Aris kimdir merak ediliyor. Peki, Aris kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? İşte bilgiler...

SURVİVOR ARİS KİMDİR?

Survivor 2022 Yunan yarışmacılarından olan Aristidis "Aris" Soiledis 30 yaşında ve futbolcudur. Survivor 2022 Yunanistan'a katılan Aristidis "Aris" Soiledis, Mavi takımda yer almaktadır. Bugünkü Türk-Yunan oyununda da yer alacaktır.

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