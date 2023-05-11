Survivor'da bugün 5 araba ödüllü ödül oyunu oynanacak. Survivor'un gelmiş geçmiş en büyük maddi ödüllü oyunu bugün oynanacak. İzleyiciler şimdiden 5 araba ödülünü kim kazandı merak etti. Peki, Survivor araba ödülünü kim kazandı, hangi takım? 11 Mayıs 2023 Perşembe Survivor 5 araba ödülünü kimler aldı, araba markası ne, araç modeli ne? İşte detaylar...

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Bugün araba ödüllü oyun oynanacak. Yeni bölüm saat 20:00'da başlıyor. Peki, Survivor araba ödülünü kim kazandı, hangi takım? 11 Mayıs 2023 Perşembe Survivor 5 araba ödülünü kimler aldı, araba markası ne, araç modeli ne? Ayrıntılar haberimizde...

SURVİVOR 5 ARABA ÖDÜLLÜ BÖLÜMÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Survivor'da Perşembe günü (bugün) yayınlanacak yeni bölümünde 5 araba ödülü verilecek. Yani 11 Mayıs Perşembe 2023 günündeki Survivor bölümünde ödül oyunu ödülü 5 araba oldu. Kazanan takım başına 5 araba verilecek. Acun Ilıcalı bu ödülün Survivor tarihindeki gelmiş geçmiş en büyük maddi ödül olacağını söyledi.

SURVİVOR ARABA ÖDÜLÜNDEKİ ARABALAR HANGİ MARKA, MODELİ NE?

Fragmanda arabaların modelleri belli olmaktadır. Arabaların markasının Suzuki Vitara olduğu tahmin edilmektedir.

SURVİVOR ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM?

Survivor araba ödüllü oyun bugün yani 11 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Bugünkü yeni bölüm saat 20:00 'da başlıyor. Ödül oyununu kazanan takım 5 arabanın sahibi olacak. Yani takımda her kişiye 1 araba düşmektedir.

Kazanan takım : Henüz açıklanmadı

Henüz açıklanmadı Ödülü kazanan kişiler : Henüz belli değil

BU HAFTANIN TAKIMLARI NASIL?

Mavi takım kadrosu:

Yusuf

Özgür

Kürşat

Buse

Asena

Kırmızı takım kadrosu:

Nefise

Osman Can

Ertuğ

Cansu

Aziz