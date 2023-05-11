Survivor araba ödülünü kim kazandı, hangi takım? 11 Mayıs 2023 Perşembe Survivor 5 araba ödülünü kimler aldı, araba markası ne, araç modeli ne?
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Survivor'da bugün 5 araba ödüllü ödül oyunu oynanacak. Survivor'un gelmiş geçmiş en büyük maddi ödüllü oyunu bugün oynanacak. İzleyiciler şimdiden 5 araba ödülünü kim kazandı merak etti. Peki, Survivor araba ödülünü kim kazandı, hangi takım? 11 Mayıs 2023 Perşembe Survivor 5 araba ödülünü kimler aldı, araba markası ne, araç modeli ne? İşte detaylar...
Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Bugün araba ödüllü oyun oynanacak. Yeni bölüm saat 20:00'da başlıyor. Peki, Survivor araba ödülünü kim kazandı, hangi takım? 11 Mayıs 2023 Perşembe Survivor 5 araba ödülünü kimler aldı, araba markası ne, araç modeli ne? Ayrıntılar haberimizde...
Survivor'da Perşembe günü (bugün) yayınlanacak yeni bölümünde 5 araba ödülü verilecek. Yani 11 Mayıs Perşembe 2023 günündeki Survivor bölümünde ödül oyunu ödülü 5 araba oldu. Kazanan takım başına 5 araba verilecek. Acun Ilıcalı bu ödülün Survivor tarihindeki gelmiş geçmiş en büyük maddi ödül olacağını söyledi.
Fragmanda arabaların modelleri belli olmaktadır. Arabaların markasının Suzuki Vitara olduğu tahmin edilmektedir.
Survivor araba ödüllü oyun bugün yani 11 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Bugünkü yeni bölüm saat 20:00 'da başlıyor. Ödül oyununu kazanan takım 5 arabanın sahibi olacak. Yani takımda her kişiye 1 araba düşmektedir.
- Kazanan takım : Henüz açıklanmadı
- Ödülü kazanan kişiler : Henüz belli değil
Mavi takım kadrosu:
Yusuf
Özgür
Kürşat
Buse
Asena
Kırmızı takım kadrosu:
Nefise
Osman Can
Ertuğ
Cansu
Aziz