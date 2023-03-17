Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı, hangi takım, kaç kaç bitti? 17 Mart Survivor 2023 Anlat bakalım oyunu ödülü nedir?
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Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü yeni bölümde Anlat bakalım, Bil bakalım ve Anlat bakalım gibi oyunlar oynanacak. Peki, Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı, hangi takım, kaç kaç bitti? 17 Mart Survivor 2023 Anlat bakalım oyunu ödülü nedir? İşte detaylar...
Survivor'un beğenilen oyunu Anlat bakalım bugün oynanıyor. Oyunun başlamasıyla birlikte kim kazanacak merak ediliyor. Peki, Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı, hangi takım, kaç kaç bitti? 17 Mart Survivor 2023 Anlat bakalım oyunu ödülü nedir? İşte ayrıntılar...
SURVİVOR BUGÜN HANGİ OYUNLAR OYNANACAK?
Survivor 2023'te bugün 17 Mart Cuma günü Bil bakalım, Anlat bakalım ve Çiz bakalım oyunları oynanacak. Bugün dokunulmazlık oyunu oynanmayacak.
SURVİVOR 2023 ANLAT BAKALIM'I KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM?
Survivor'da bugün Anlat bakalım oyunu oynanıyor. 3 olan ödülün sahibi olacak.
Anlat bakalımda Ünlüler 1-0 önde.
Anlat bakalımı Ünlüler 3-0 kazandı.
Survivor'da bugün setlerde oyunu 4-1 Ünlüler kazandı ve ödülün sahibi oldu.