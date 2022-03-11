Survivor Anlat Bakalım kim kazandı? Dün Survivor'da Anlat Bakalım'ı hangi takım kazandı?

Anlat Bakalım kim kazandı, Survivor All Star'da dün akşam oynanan Anlat Bakalım hangi takım kazandı seyirciler tarafından merak ediliyor. TV8 ekranlarında haftanın her günü yayınlanan Survivor yarışmasında bu akşam Anlat Bakalım oynandı. İki takımında keyifli vakit geçirdiği ödül oyununda kazanan takım Bergen filmini izledi. Anlat Bakalım kim kazandı? Survivor Anlat Bakalım hangi takım kazandı? Detaylar haberimizde...

ANLAT BAKALIM KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyunu kim kazandı ve 2022 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı seyirci tarafından merak ediliyor. TV8'de yayınlanan Survivor yarışması Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri saat 20:00'da yayınlanıyor. Ünlüler ve Gönüllüler kıyasıya bir mücadele ettiler. Survivor'da bu akşam Ünlüler takımı kazandı.

SURVİVOR ANLAT BAKALIM HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8'de yayınlanan Survivor yarışması ödül oyunu kim kazandı merak ediliyor. Survivor ödül oyunu kim kazandı sorusu gündeme geliyor. Seyirciler tarafından yoğun ilgi ile izlenen Survivor hangi takım kazandı izleyici tarafından araştırılıyor.

10 Mart tarihinde kazanan Ünlüler takımı oldu. Oyunu kazanan Ünlüler takımı ödül olarak yemek ve Bergen filmini izlediler.

SURVİVOR SON BÖLÜM NELER OLDU?

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