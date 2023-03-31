Survivor'da bu akşam takımlar anlat bakalım oyunu için yarıştı. Anlat bakalım oyununu hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Peki, Survivor anlat bakalım kim kazandı? 31 Mart Survivor anlat bakalım oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da bu akşam anlat bakalım oyunu gerçekleşti. Anlat bakalım oyunununda hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Anlat bakalım oyununu kazanan takım araştırılıyor. Peki, Survivor anlat bakalım kim kazandı? 31 Mart Survivor anlat bakalım oyununu hangi takım kazandı?Detaylar haberimizde...

SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da geçtiğimiz hafta yapılan oylama sonrasında Murat, Aziz, Asena, Elanur ve Barış eleme adayları olmuşlardır. SMS sonucunda adaya veda eden isim Elanur Pat olmuştur.

SURVİVOR ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da anlat bakalım oyununu hangi takımın kazanacağı merak konusu oldu. Kıyasıya mücadelenin gerçekleştirdiği anlat bakalım oyununda 3-3 beraberlik vardır. Yarışma sona erdiğinde sonuçlar haberimizin içerisinde yer alacaktır.