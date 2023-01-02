Survivor Alper Rende kimdir? Survivor Alper Rende kaç yaşında, nereli Survivor Alper Rende İnstagram hesabı ne?

Ünlü Yapımcı Acun Ilıcalının hazırlayıp sunduğu Survivor 2023 kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Alper Rende'nin de Survivor kadrosunda yer alacağı duyurulmasının ardından. Alper Rende'nin yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Alper Rende kimdir? Kaç yaşında, boyu ne? Mesleği ne? Survivor Alper Rende İnstagram hesabı ne? Alper Rende hangi filmlerde oynadı? Survivor 2023 yarışmacıları kimler? İşte konu hakkında merak edilenler...

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'un yeni sezon kadrosu şekillenmeye başladı. Berdan Mardini, Ümit Erdim gibi isimlerin ardından Alper Rende de kadroya dahil oldu. Peki, Alper Rende kimdir? Kaç yaşında, boyu ne? Mesleği ne? Survivor Alper Rende İnstagram hesabı ne? Alper Rende hangi filmlerde oynadı? Detaylar haberimizde...

ALPER RENDE KİMDİR?

Alper Rende 16 Ekim 1995 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Beykent Üniversitesi Yazılım Bölümünde tamamladı. Rende, sosyal medyaya 2013'de Vine isimli uygulama 'ya Ailesi, arkadaşları ve sevgilisi ile video çekerek başladı. 2016 yılında Türk Lokumu filminde rol aldıktan sonra 2017 yılında Oha Diyorum ve Çılgın Kolej filmlerinde rol almıştır. 2019'da ise Enes Batur Gerçek Kahraman ve Sar Başa filmlerinde rol aldı.

2016-2018 yılları arası Mediakraft bünyesinde içerik hazırladıktan sonra 2018 yılında kendi kanalını açmıştır.2020 yılında İzole isimli şarkısını çıkartmıştır. YouTube'da çektiği Kaçış isimli video serisinin özel bölümlerini Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platform olan Exxen platformundan yayımlarken diğer bölümleri ise kendi kanalından yayımlamaktadır.

ALPER RENDENİN OYNADIĞI FİLİMLER NELERDİR?

2019 - Sar Basa (Ussal) (Sinema Filmi)

2019 - Enes Batur Gerçek Kahraman (Alper) (Sinema Filmi)

2017 - Çılgın Kolej (Sinema Filmi)

2017 - OHA Diyorum (Alper) (Sinema Filmi)

2016 - Türk Lokumu (Sinema Filmi)

ALPER RENDE KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ?

Alper Rende 27 yaşında, Terazi burcu ve 1.75 boyunda.

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI KİMLER?

Berdan Mardini

Ümit Erdim

Murat Eken

Zeynep Alkan

Seçkin Piriler

Cansu Tuman

Halil İbrahim Göker

Buse Plan

Alper Rende

Elanur

Chaby

Kürşat Juan

Aysu Keskin

Barış Telli

SURVİVER ALPER RENDENİN İNTERGRAM HESABI NE?

Ünlü oyuncu,youtober, sunucu Alper Rende'nin sosyal medya hesabı hesabı alperrende 'dir.