Survivor'da yayınlanan yeni bölüm sonrasında yarışmacılardan Kardelen merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Kardelen'in son durumu araştırılıyor. Peki, Survivor Alper Rende elendi mi, neden yok? 2023 Survivor Alper neden yarışmıyor, ne oldu? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Survivor yarışmacılardan Alper'in son durumu merak konusu oldu. Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölüm sonrasında Alper'in programdaki akıbeti araştırılmakta. Peki, Survivor Alper Rende elendi mi, neden yok? 2023 Survivor Alper neden yarışmıyor, ne oldu? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ALPER ELENDİ Mİ?

Oynanan dokunulmazlık oyununun ardından ilk eleme adayı Murat Eken olurken ikinci aday Aziz oldu. Üçüncü eleme adayı ise Barış seçilmişken dördüncü eleme adayı Alper seçildi. SMS oylamasının ardından dört isimden bir tanesi Survivor hayallerine veda edecek. Yapılan oylama sonrasında adaya veda eden isim Alper Rende olmuştur.