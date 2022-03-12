Alpay Kazan kimdir? Alpay Kazan neden öldü? Alpay Kazan hastalığı neydi? Alpay Kazan ne kanseri idi?

Alpay Kazan kimdir ve Alpay Kazan ne kanseri idi soruları Survivor'da Alpay Kazan'ın ölümü üzerine yarışmacılara ölüm haberi verilmesinin ardından gündem konusu oldu. Acun Ilıcalı'nın sağ kolu olan Alpay Kazan hayatını kaybetti. Acı haberi Hakan Hatipoğlu sosyal medyadan duyurdu. Alpay Kazan kimdir? Alpay Kazan neden öldü? Alpay Kazan ne kanseriydi? Alpay Kazan hastalığı nedir? İşte detaylar...

ALPAY KAZAN KİMDİR?

Hayatını kaybeden Alpay Kazan, Acun Medya Şirketinde Genel İdari Koordinatörlük görevini yürütmekteydi. Alpay Kazan'ın kanser hastası olduğu belirtiliyor. Kazan'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu paylaşımında, cenazenin 7 Mart 2022 pazartesi saat 17.00'da Şakirin Camii'den kalkacağını belirtti.

ALPAY KAZAN NEDEN ÖLDÜ?

Hayatını kaybeden Alpay Kazan, Acun Medya Şirketinde Genel İdari Koordinatörlük görevini yürütmekteydi. Alpay Kazan'ın kanser hastası belirtiliyor. Kazan'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu paylaşımında, cenazenin 7 Mart 2022 pazartesi saat 17.00'da Şakirin Camii'den kalkacağını belirtti.

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