Survivor All Star 2024 ne zaman? Survivor All Star tarihi belli oldu mu?

Yayınladığı her dönemde adından söz ettiren Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Survivor All Star'ın ilk yarışmacısı ise başarılı oyuncu Nihat Altınkaya oldu. Peki, Survivor All Star ne zaman? Survivor All Star tarihi belli oldu mu?

TV8 ekranlarının yeni yarışması Survivor All Star'ın ilk yarışmacısı 2012'de şampiyon olan oyuncu Nihat Altınkaya oldu. Nihat Altınkaya'ya başarılar dileyen Acun Ilıcalı, "O bir şampiyon" ifadelerini kullandı. Survivor All Star tarihi belli oldu mu? Survivor All Star ne zaman?

SURVİVOR ALL STAR NE ZAMAN? SURVİVOR

Yayınladığı her dönemde adından söz ettiren Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Survivor All Star'ın ilk yarışmacısı ise başarılı oyuncu Nihat Altınkaya oldu.

"O BİR ŞAMPİYON"

Instagram hesabından Nihat Altınkaya'nın fotoğrafını yayınlayan Acun Ilıcalı, "Survivor All Star 2024'ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012'de Survivor'ı kazanan Nihat'a All Star'da başarılar diliyorum" dedi.

Survivor All Star 2024'ün başlangıç tarihi henüz açıklanmadı.

SURVİVOR ALL STAR KADROSUNDA KİMLER VAR

1. Nihat Altınkaya

2. Diğer isimler henüz açıklanmadı