Survivor All Star'ın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. 2024 Survivor yarışmacıları ve yeni sezon başlangıç tarihi hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Survivor All Star ne zaman başlayacak? Survivor yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

TV8 kanalının popüler yarışması Survivor, bu yıl All Star kadrosuyla ekranlara gelecek. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yeni sezon yarışmacılarını açıklıyor. 2024 All Star kadrosundaki isimler yavaş yavaş belli oluyor. Survivor All Star ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Peki, Survivor All Star ne zaman başlayacak? 2024 SURVİVOR YARIŞMACILARI! Survivor yeni sezon tarihi belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor All Star ne zaman başlayacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor geçtiğimiz senelerde Ocak ayında ekranlara gelmiştir. Survivor All Star'ın bu yıl da Ocak ayı içerisinde yayınlanması öngörülüyor.

2024 SURVİVOR YARIŞMACILARI!

Yayınladığı her dönemde adından söz ettiren Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Survivor All Star'ın Nihat Altınkaya'dan sonraki 2. yarışmacısı Nagihan Karadere oldu. Instagram hesabından Nihat Altınkaya'nın fotoğrafını yayınlayan Acun Ilıcalı, "Survivor All Star 2024'ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012'de Survivor'ı kazanan Nihat'a All Star'da başarılar diliyorum" dedi.